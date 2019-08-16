2019-08-16T13:21:28+03:00
Происшествия

Виноват снаряд? В Новосибирске умер рабочий металлопроката

По данному факту возбудил дело следственный комитет
Владимир ПТАШНИК
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В Новосибирске погиб 45-летний рабочий металлопроката. Фото:Дмитрий АХМАДУЛЛИНВ Новосибирске погиб 45-летний рабочий металлопроката. Фото:Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На территории металлопрокатной базы, расположенной на улице Бетонная, примерно в 11 часов утра, умер 45-летний рабочий. По сообщениям очевидцев, он использовал газобаллонное оборудование при работе с металлом, в тот момент, когда произошел хлопок. Мужчина погиб, получив серьезную травму головы.

На место происшествия выехали криминалисты следственного комитета, чтобы разобраться в причинах смерти резчика.

— В настоящее время проводится осмотр места происшествия и тела потерпевшего, допрашиваются очевидцы трагедии. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие наступлению трагедии, — сообщает пресс-служба следственного комитета.

По неподтвержденным данным, мужчина пытался разрезать 115-мм снаряд от танковой пушки. По этим же данным, на территории металлопрокатной базы обнаружили еще 20 снарядов, которые будут утилизированы на Шиловском полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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