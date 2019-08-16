2019-08-16T12:26:28+03:00
Общество

Фанаты не узнали Тарасенко: хоккеист рассказал, как его встретили в Новосибирске

Спортсмен приехал в Сибирь, чтобы продемонстрировать Кубок Стэнли
Алена КУЛЕШОВА
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Хоккеиста Владимира Тарасенко не узнали на улице в Новосибирске. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНАХоккеиста Владимира Тарасенко не узнали на улице в Новосибирске. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Известный хоккеист Владимир Тарасенко приехал в Новосибирск, чтобы показать жителям города знаменитый Кубок Стэнли. Несмотря на то, что среди сибиряков есть большое количество преданных фанатов спортсмена, как оказалось, не каждый из них может узнать Владимира на улице.

— Когда я сегодня был на улице, встретил группу молодых людей, судя по всему, хоккейных болельщиков, — рассказал Владимир Тарасенко. — Они были одеты в «хоккейные» футболки, причем все с моим номером. Но, когда я проходил мимо, никто из них не понял, что я — это я.

Но подобное, по словам спортсмена, все же редкость. Обычно, всегда находятся люди, которые хотят сфотографироваться с ним или взять автограф.

— Новосибирск — это город, который очень много для меня значит, — говорит хоккеист. — И люди, которые здесь живут — тоже. Очень приятно знать, что есть сибиряки, которые действительно переживали за нас, за нашу игру, а теперь искренне благодарят за победу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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