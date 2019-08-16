2019-08-16T10:37:59+03:00
Общество

Охранники задержали тракториста, который сломал шлагбаум

Решается вопрос о возмещении ущерба, причиненного попыткой незаконного проникновения
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Фото: Агентства Безопасности ГВАРДИЯФото: Агентства Безопасности ГВАРДИЯ
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Агентство Безопасности ГВАРДИЯ обеспечивает безопасность и осуществляет контроль пропускного режима в одном из поселков Заельцовского района при помощи инновационной для Новосибирска услуги – удаленное видеонаблюдение.

На подъездах к населенному пункту установлены камеры видеонаблюдения и автоматические шлагбаумы, управляемые местными жителями и оперативными дежурными ГВАРДИИ с пульта централизованного наблюдения. Проехать на охраняемую территорию посторонним лицам нельзя. Несмотря на это, раз от разу некоторые граждане все-таки пытаются открыть или даже сломать шлагбаум, и проехать на охраняемую территорию.

Вчера днем со стороны Дачного шоссе в поселок под открытый для него шлагбаум заезжал легковой автомобиль. Вслед за ним попытался проскочить трактор. При этом он механически повредил охранную конструкцию.

По сигналу тревоги на место происшествия прибыли бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Они задержали тракториста.

Решается вопрос о возмещении ущерба, причиненного попыткой незаконного проникновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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