«Лучший врач региона»: в бердской больнице представлен новый начальник

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-16T09:28:26+03:00

Министр здравоохранения просит жителей не сомневаться в Алле Дробинской

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Сегодня, 16 августа, в бердской центральной районной больнице представлена новый главврач — Алла Дробинская. Руководителя представил региональный министр здравоохранения Константин Хальзов:

— Алла Николаевна — лучший врач Новосибирской области. Уверяю бердчан, что не нужно сомневаться — у нее все получится.

Главврач уже ознакомился с больницей и приступил к работе.

Напомним, ранее бердскую больницу по собственному желанию покинул главный врач Юрий Краморов, это случилось после визита в медучреждение заместителя губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

Справка КП

Алла Николаевна Дробинская ранее являлась замом главврача Городской клинической больницы №1 по медчасти. Имеет звание кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ. Была лауреатом конкурса «Врач года» в 2003 году в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог». Общий стаж в сфере — 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU