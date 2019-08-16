2019-08-16T09:25:01+03:00
Происшествия

Неудачно подкатил: парень избил девушку на пляже за отказ знакомиться

На мучжчину сибирячка написала заявление
Анна ПАШАГИНА
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Мужчина нанес удар девушке прямо в глаз. Фото: "Инцидент Новосибирск"Мужчина нанес удар девушке прямо в глаз. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Ужасный случай произошел на одном из пляжей Новосибирска. Отдых для девушек обернулся поездкой в травмпункт.

— Мы отдыхали на пляже под Бугринским мостом. К нам стали приставать мужчины с целью познакомится. Один из них был адекватный и стоял в стороне, — пишет девушка в группе «Инцидент Новосибирск».

Сибирячкам была неприятна компания этих мужчин, и они вежливо попросили оставить их одних. Один из «альфа — самцов» неадекватно отреагировал на отказ. Обсыпал девушек песков.

— Одна из девушек кинула в мужчину кусочек арбуза, а тот в ответ ударил ее. В травмпункте ей поставили сотрясение головного мозга и контузию глаза, — рассказывает сибирячка.

Девушка написала заявление в полицию. Теперь правоохранительные органы занимаются поисками мужчин.

Врачи диагностировали контузию глаза. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Врачи диагностировали контузию глаза. Фото: "Инцидент Новосибирск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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