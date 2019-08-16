2019-08-16T09:46:33+03:00
Общество

Вместо «Мальдив»: новосибирский фотограф устроил эффектную фотосессию на Розовом озере

Моделями стали были сибирячки
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирский фотограф устроил фотосессию на Розовом озере. Фото: Михаил РешетниковНовосибирский фотограф устроил фотосессию на Розовом озере. Фото: Михаил Решетников
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Волна фотосессий на фоне резко набравших популярность «Новосибирских Мальдивах» сошла на нет, но девушкам по прежнему хочется иметь красивые снимки на фоне эффектного водоема. Решение этой проблемы нашел новосибирский фотограф Михаил Решетников, который организовал съемку на Розовых озерах в Алтайском крае.

— Мне показалась очень красивой эта местность, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Решетников. — Розовая вода выглядит очень необычно, а это прекрасная возможность сделать хорошие кадры.

Моделями стали обычные сибирячки. Фото: Михаил Решетников

Моделями стали обычные сибирячки. Фото: Михаил Решетников

Эти озера в зависимости от времени года могут иметь окрас от бледно бордового до ярко розового. Они очень мелкие, а дно представляет собой соляную корку. Собственно по этому, там и налажена добыча соли: по дну расположены рельсы и ходит маленький паровозик с вагончиками прямо по воде.

— Снимали там в конце июля, тогда была хорошая погода, — рассказал фотограф. — Моделями были обычные девушки из Новосибирска, которых я звал на эту фотосессию. Это очень удобная и выгодна локация, один минус — далеко от Новосибирска.

Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными к снимкам обворожительных девушек на фоне нежно-розовой воды. Свое мнение они высказали в комментариях под фото:

— Классно получилось!

— Это действительно круто.

— Жаль, что Розовое озеро не такое уж и розовое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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