2019-08-16T08:17:58+03:00
Общество

В бой идут одни старики: в НГТУ восстановят самолет времен ВОВ

Это будет единственный в мире летающий ТУ-2
Владимир Пташник
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Все части бомбардировщика будут внимательно изучены. Фото: сайт НГТУВсе части бомбардировщика будут внимательно изучены. Фото: сайт НГТУ
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ТУ-2 — это высокоскоростной фронтовой бомбардировщик, который многими считается лучшим самолетом СССР этого класса в период Великой отечественной войны. Но в силу сложного производства, их не могли производить в больших количествах в условиях военного времени. Из-за этого в мире не осталось ТУ-2, который до сих пор может подняться в воздух.

Конкретно этот бомбардировщик служил в советских ВВС до 1949 года, после чего был передан в Китай. На вооружении китайских ВВС он стоял до 60-80-х годов прошлого века. Остаток жизни он провел в разобранном виде в американском музее, пока не был выкуплен фондом «Крылатая память Победы» и привезен обратно в Россию.

— Это не сбитый и не разбитый самолет. Мы еще не изучили его серийные номера и не отследили его точную историю. Самолет будет поэлементно разобран, подробно изучен и проанализирован. Каждая деталь будет отреставрирована или воссоздана — комментирует президент фонда Борис Осятинский.

Самолет будет отремонтирован на технической базе НГТУ, под руководительством доктора технических наук Владимира Бернса. Всего реставрация редкого бомбардировщика займет 3 года.

Таким образом самолет привезли в Россию. Фото: сайт НГТУ

Таким образом самолет привезли в Россию. Фото: сайт НГТУ

ИСТОЧНИК KP.RU

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