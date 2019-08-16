В бой идут одни старики: в НГТУ восстановят самолет времен ВОВ
ТУ-2 — это высокоскоростной фронтовой бомбардировщик, который многими считается лучшим самолетом СССР этого класса в период Великой отечественной войны. Но в силу сложного производства, их не могли производить в больших количествах в условиях военного времени. Из-за этого в мире не осталось ТУ-2, который до сих пор может подняться в воздух.
Конкретно этот бомбардировщик служил в советских ВВС до 1949 года, после чего был передан в Китай. На вооружении китайских ВВС он стоял до 60-80-х годов прошлого века. Остаток жизни он провел в разобранном виде в американском музее, пока не был выкуплен фондом «Крылатая память Победы» и привезен обратно в Россию.
— Это не сбитый и не разбитый самолет. Мы еще не изучили его серийные номера и не отследили его точную историю. Самолет будет поэлементно разобран, подробно изучен и проанализирован. Каждая деталь будет отреставрирована или воссоздана — комментирует президент фонда Борис Осятинский.
Самолет будет отремонтирован на технической базе НГТУ, под руководительством доктора технических наук Владимира Бернса. Всего реставрация редкого бомбардировщика займет 3 года.
Таким образом самолет привезли в Россию. Фото: сайт НГТУ
ИСТОЧНИК KP.RU