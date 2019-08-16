Добрый пристав: жильца выгнал на улицу, его собак пристроил

СЕГОДНЯ 07:52 2019-08-16T07:52:17+03:00

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Судебные приставы Ленинского района недавно оказались в весьма необычной ситуации: им пришлось искать жилье для двух собак, которых бросили одних в квартире люди, выселившиеся оттуда по решению суда.

— В отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о выселении граждан, которые незаконно без документов занимали муниципальное жилье, — рассказали в пресс-службе управления ФССП России по НСО. — Судебные приставы проинформировали об этом граждан. Они, хоть и не сразу, но покинули квартиру.

Но когда должники при переезде вывозили свое имущество, то оставили в пустой квартире двух своих питомцев: долматинца и дворнягу, заявив, что вовсе не планируют забирать животных с собой.

Тогда судебный пристав не смог остаться равнодушным к брошенным на произвол судьбы собакам и с помощью сотрудников Администрации Ленинского района ему удалось пристроить двух покинутых питомцев в приют для животных.

ИСТОЧНИК KP.RU