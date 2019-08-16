Онлайн-магазин наркотиков: вынесен приговор группе наркоторговцев

СЕГОДНЯ 06:59 2019-08-16T06:59:34+03:00

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В период с декабря 2016 по октябрь 2017 года шестеро преступников занимались торговлей синтетических наркотиков. Наркоторговцами были трое мужчин и трое женщин в возрасте от от 21 года до 34 лет.

В этой преступной группе было четкое разделение труда. Например, один из фигурантов занимался онлайн-торговлей синтетических наркотиков, “бухгалтерией” банды, а так же заказывал новые оптовые партии “товара” и рекрутированием новых кладмэнов. Остальные члены преступной группировки занимались хранением и установкой закладок.

Во время задержания, у наркоторговцев было изъято более 400 грамм запрещенных веществ.

— Следствием по делу установлено, что за период существования организованной преступной группы ее членами было совершено более 70 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, — сообщает пресс-служба МВД.

Четверо участников банды получили сроки от 7 до 10 лет колонии общего режима, один 16 лет колонии строго режима и 300 тысяч рублей штрафа, а еще одного осудили на 18 лет лишения свободы и штраф в полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU