«Увидимся в суде»: подозреваемые в живодерстве выложили фото вскрытой квартиры

СЕГОДНЯ 05:53 2019-08-16T05:53:42+03:00

Подозреваемые в живодерстве показали фото, на котором вскрыта дверь в их квартиру. Фото: vk.com/public185264399

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Накануне вечером в новосибирском Академгородке прошел пикет в защиту прав животных. Поводом послужило издевательство над котом Мотей, труп которого нашли в мусороном контейнере во дворе дома. Соседи подозревают в живодерстве школьницу, которая живет в этом же доме. Активисты проводят самостоятельное расследование, так как пока полиция не заводит дело. Напряженность в обществе нарастает. Девочка и ее подружки продолжают жить в той же квартире. В день пикета жители услышали за дверями визг и скулеж собак.

— Мы вызвали полицию. Нам ответили, что уже три раза выезжали, сделать ничего не могут. Так ответил дежурный, — рассказывают люди, которые находились рядом с квартирой.

В социальных сетях участники пикета устроили переписку, они решали, что можно предпринять в ситуации, когда за дверями слышен вой животных, но дверь никто не открывает.

— Шестой час утра. Слышу собак с закрытой балконной дверью, живу в другом подъезде.

— Такой шум стоит, хотя бы из-за него правоохранители обязаны были открыть дверь.

Некоторые зоозащитники оставались возле квартиры до глубокой ночи.

В шесть утра предполагаемая жительница квартиры выложила в социальные сети фотографию вскрытой двери в свою квартиру с подписью:

— Больные люди, увидимся в суде.

Зоозащитники предполагают, что это намеренная провокация со стороны оппонентов, и они сами вскрыли дверь, чтобы подать встречный иск.

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ИСТОЧНИК KP.RU