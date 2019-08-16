«Увидимся в суде»: подозреваемые в живодерстве выложили фото вскрытой квартиры
Накануне вечером в новосибирском Академгородке прошел пикет в защиту прав животных. Поводом послужило издевательство над котом Мотей, труп которого нашли в мусороном контейнере во дворе дома. Соседи подозревают в живодерстве школьницу, которая живет в этом же доме. Активисты проводят самостоятельное расследование, так как пока полиция не заводит дело. Напряженность в обществе нарастает. Девочка и ее подружки продолжают жить в той же квартире. В день пикета жители услышали за дверями визг и скулеж собак.
— Мы вызвали полицию. Нам ответили, что уже три раза выезжали, сделать ничего не могут. Так ответил дежурный, — рассказывают люди, которые находились рядом с квартирой.
В социальных сетях участники пикета устроили переписку, они решали, что можно предпринять в ситуации, когда за дверями слышен вой животных, но дверь никто не открывает.
— Шестой час утра. Слышу собак с закрытой балконной дверью, живу в другом подъезде.
— Такой шум стоит, хотя бы из-за него правоохранители обязаны были открыть дверь.
Некоторые зоозащитники оставались возле квартиры до глубокой ночи.
В шесть утра предполагаемая жительница квартиры выложила в социальные сети фотографию вскрытой двери в свою квартиру с подписью:
— Больные люди, увидимся в суде.
Зоозащитники предполагают, что это намеренная провокация со стороны оппонентов, и они сами вскрыли дверь, чтобы подать встречный иск.
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ИСТОЧНИК KP.RU