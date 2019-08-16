Конкретный результат: «Вовлеченность Новосибирской области в реализацию нацпроектов — 100%»

СЕГОДНЯ 05:51 2019-08-16T05:51:13+03:00

До 2024 года в регионе построят более 240 социальных объектов. Фото: nso.ru

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О том, как идет работа над нацпроектами в регионе доложил и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

— Реализация нацпроектов — дополнительная возможность привлечь федеральные ресурсы в регионы, — подчеркнул Лев Решетников. — Вовлеченность Новосибирской области — стопроцентная. На 12 нацпроектов в 2019 году будет направлено более 25 млрд рублей, половин — средства регионального бюджета. До 2021 года планируется направить порядка 64 млрд рублей. Работа по всем направлениям уже активно ведется.

А теперь конкретно о том, что же уже сделано. Начали свою работы 10 мобильных медицинских бригад: они привозят пожилых пациентов в лечебные учреждения из сельской местности, санитарная авиация начала первые вылеты, в этом направлении утверждена региональная программа развития, активно расселяют жителей из аварийных домов, идет работа по обеспечению новосибирцев качественной питьевой водой.

В процессе реализации три крупных инвестпроекта — перинатального центра, регионального центра волейбола, многофункциональной ледовой арены.

До 2024 года построят 28 детсадов, 6 школ, 16 центров амбулаторной онкологической помощи, 7 поликлиник в Новосибирске, более 180 новых ФАПов. Всего до 2024 года в рамках нацпроектов в регионе планируется построить более 240 социальных объектов, включая реализацию масштабных инвестиционных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU