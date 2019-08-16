2019-08-16T04:43:30+03:00
Общество

Мусорный СтопХам: коммунальщики наказали нерадивого автомобилиста

Еще одна причина, почему не стоит парковаться в неположенных местах
Владимир ПТАШНИК
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Мусоровоз не смог проехать к бакам, препятствие пришлось покарать.Мусоровоз не смог проехать к бакам, препятствие пришлось покарать.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В социальных сетях появились фотографии старой «Мазды», которая стоит во дворе дома на улице Чигорина. Автомобиль припаркован в неположенном месте и явно мешает проезду во двор. В этом не было бы ничего нового или удивительного, если бы не гора мусора, лежащая на некогда белоснежной машине. По сообщению автора снимков, машина заблокировала мусоровозу путь к мусорным бакам, поэтому коммунальщики оставили автолюбителю тонкий намек в виде пары мусорных пакетов на капоте его «ласточки».

— Повезло, что не сантехнику перегородил, — шутят пользователи социальных сетей.

До этого в группе «Служба эвакуации АСТ-54» выкладывали подборку фотографий, иллюстрирующих неумение некоторых людей парковаться. Кто знает, может они станут следующими жертвами «мусорного СтопХама»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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