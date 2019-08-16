2019-08-16T04:33:30+03:00
Политика

Сибирские военные в тройке победителей: итоги международного конкурса «Отличники войсковой разведки»

Российская команда завоевала бронзу в индийской пустыне Тар
Владимир ПТАШНИК
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Климат для российских разведчиков оказался сложен. Фото: Кадр из видеоКлимат для российских разведчиков оказался сложен. Фото: Кадр из видео
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В этом конкурсе нашу страну представляли курсанты из Новосибирского высшего военного командного училища. Сибирякам противостояли лучшие военные из Индии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Армении и Судана.

На результат наших военных повлиял непривычный климат: днем в индийской пустыне Тар температура поднимается до 40 градусов тепла, а так же нередки пылевые бури. Из-за этого некоторые этапы конкурса проходили ночью.

— Несмотря на тяжелые условия, наша команда смогла показать достойный результат. Вместе с этим соревнования показали, что нам есть над чем работать, совершенствовать навыки, оттачивать мастерство. Кроме этого мы еще раз убедились, насколько важны добрые и партнерские отношения между странами участницами, выстроенные на позициях открытости и взаимодоверия, — сообщает глава российской делегации генерал-лейтенант Алексей Ким.

В индивидуальных зачетах сибирские разведчики показали себя не хуже. Курсант Даниил Кудрин получил серебро в номинациях «Лучший стрелок» и «Лучший связист». Так же серебро получил курсант Артем Гридин как «Лучший сапер». Бронзу в номинации «Лучший командир группы» получил курсант Александр Пошехонов, а старший сержант Александр Мелашенко занял третье место в конкурсе «Лучший механик-водитель».

Соревнования включали несколько этапов. Фото: Кадр из видео

Соревнования включали несколько этапов. Фото: Кадр из видео

ИСТОЧНИК KP.RU

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