Минус два трамвайных маршрута: в Новосибирске пути закроют на ремонт
На время ремонта вагоны пустят в обход
В Новосибирске трамваи пустят в обход.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:
В Новосибирске временно закроют движение двух трамвайных маршрутов №11 и №14. Это связано с ремонтом путей на улице Учительской, конкретно ремонт идет на улице Народной, возле дома №48.
— Движение маршрутов закрывают с 22 часов 16 августа до 5 утра 19 августа, — сообщают подробности в мэрии Новосибирска.
Трамваи не совсем уйдут с маршрутов, частично их пустят в обход. Так одиннадцатый маршрут пойдет от «Золотой Горки» по проспекту Дзержинского, далее — Волочаевской, Гусинобродскому шоссе, Никитина и до остановки «Сад Мичуринцев».
Четырнадцатый маршрут пустят от Сада Мичуринцев к Гусинобродскому шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU