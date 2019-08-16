2019-08-16T04:20:03+03:00
Общество

Минус два трамвайных маршрута: в Новосибирске пути закроют на ремонт

На время ремонта вагоны пустят в обход
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске трамваи пустят в обход.В Новосибирске трамваи пустят в обход.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Новосибирске временно закроют движение двух трамвайных маршрутов №11 и №14. Это связано с ремонтом путей на улице Учительской, конкретно ремонт идет на улице Народной, возле дома №48.

— Движение маршрутов закрывают с 22 часов 16 августа до 5 утра 19 августа, — сообщают подробности в мэрии Новосибирска.

Трамваи не совсем уйдут с маршрутов, частично их пустят в обход. Так одиннадцатый маршрут пойдет от «Золотой Горки» по проспекту Дзержинского, далее — Волочаевской, Гусинобродскому шоссе, Никитина и до остановки «Сад Мичуринцев».

Четырнадцатый маршрут пустят от Сада Мичуринцев к Гусинобродскому шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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