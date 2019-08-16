2019-08-16T03:25:06+03:00
Общество

«Трамп виноват»: новосибирец нашел гусеницу в «американской» заморозке

Сибиряки высмеяли привередливого гурмана
Екатерина Иванова
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Гусеница попалась среди овощей. Фото: vk.com/revizorro_nsk54Гусеница попалась среди овощей. Фото: vk.com/revizorro_nsk54
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Новосибирец приобрел в магазине пакет с замороженными овощами. Смесь под названием «Американская», была вытряхнута на сковороду, где и был замечен один «не овощ». Среди лука, кукурузы и капусты лежала замороженная гусеница. Фото с червячком сибиряк разместил в сети, в группе «Ревизорро Новосибирск». Но поддержки среди подписчиков не нашел. Гурмана просто высмеяли, заявив, что не стоит бояться натуральной пищи.

Гусеница была вынута и сфотографирована. Фото: vk.com/revizorro_nsk54

Гусеница была вынута и сфотографирована. Фото: vk.com/revizorro_nsk54

— Смотри, какая натуральная смесь, не пластик, раз гусеницы ели.

— Овощи с мясом, да у вас совести нет, жалуетесь еще!

— Написано же: «Свежесть лета в каждой пачке», привереда.

Другие подписчики оценили название овощной смеси «Американская», они тут же начали отпускать тематические шутки:

— Эмигрант! Обратно депортируй. Захотел на нашей лужайке полетать!

— Это Трамп, сто пудов, подсунул, это в его стиле. Он всегда где-нибудь что- нибудь да подсунет... Глаз да глаз за ним нужен.

Читатели начали подшучивать над названием смеси. Фото: vk.com/revizorro_nsk54

Читатели начали подшучивать над названием смеси. Фото: vk.com/revizorro_nsk54

ИСТОЧНИК KP.RU

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