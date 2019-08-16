2019-08-16T02:55:43+03:00
Происшествия

Видео с места ДТП: байкер влетел под седан на Красном проспекте

Сибиряки пытаются понять, кто виноват в этой истории
Екатерина КОМЯКОВА
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На месте аварии работала скорая.На месте аварии работала скорая.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В сети появилось видео, как накануне в центре Новосибирска случилось ДТП. Столкнулись седан и мотоцикл. Автомобилист выворачивает на проспект с улицы Депутатской, в это время в машину влетает двухколесный транспорт.

— На площади Ленина водитель за рулем седана Toyota столкнулся с мотоциклистом. От удара байкер упал на асфальт, — сообщают в группе «Служба эвакуации АСТ-54».

Момент ДТП с мотоциклом в Новосибирске на Красном проспекте.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

Сибиряки в комментариях решили разобраться, кто же все-таки виноват в данной ситуации.

— Машина перестраивалась наискось справа в третий ряд, парень на мотоцикле очень быстро ехал, он не успел даже увильнуть. Это страшно независимо от того, кто прав. Думаю, мотоциклист сломал ногу.

— Жаль байкера. На машине человек — сто процентов ни прав.

— Да вроде байкер обрулить мог автомобиль, — спорят подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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