Видео с места ДТП: байкер влетел под седан на Красном проспекте
В сети появилось видео, как накануне в центре Новосибирска случилось ДТП. Столкнулись седан и мотоцикл. Автомобилист выворачивает на проспект с улицы Депутатской, в это время в машину влетает двухколесный транспорт.
— На площади Ленина водитель за рулем седана Toyota столкнулся с мотоциклистом. От удара байкер упал на асфальт, — сообщают в группе «Служба эвакуации АСТ-54».
Момент ДТП с мотоциклом в Новосибирске на Красном проспекте.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
Сибиряки в комментариях решили разобраться, кто же все-таки виноват в данной ситуации.
— Машина перестраивалась наискось справа в третий ряд, парень на мотоцикле очень быстро ехал, он не успел даже увильнуть. Это страшно независимо от того, кто прав. Думаю, мотоциклист сломал ногу.
— Жаль байкера. На машине человек — сто процентов ни прав.
— Да вроде байкер обрулить мог автомобиль, — спорят подписчики.
ИСТОЧНИК KP.RU