2019-08-15T19:19:49+03:00
Общество

Всего за 2,5 тысячи: сибиряк представлялся психологом и обещал, что убедит вашу вторую половинку в том, что она не права

Несмотря на то, что мужчина задумывал все как шутку, он утверждает, что к нему обращались за помощью люди
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирец представлялся на "Авито" психологом, который обещал убедить вашу 2 половинку, что она не права. Фото: Борис БензинНовосибирец представлялся на "Авито" психологом, который обещал убедить вашу 2 половинку, что она не права. Фото: Борис Бензин
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На сайте «Авито» появилось объявление, предлагающее услуги психолога, который утверждал, что обязательно сможет убедить вашу вторую половинку в том, что она не права. За свою услугу, так называемый «специалист» просил 2500 тысячи рублей. Разумеется, на самом деле, объявление оказалось обычной шуткой, которая пришла в голову сибиряку, после того, как он увидел нечто подобное на одном из зарубежных сайтов.

— Я вообще никогда не против пошутить, особенно каким-нибудь необычным образом, — рассказал КП-Новосибирск автор объявления Борис Бензин. — Раньше, например, выкладывал на разных сайтах объявление о продаже машин с всякими интересными описаниями. Это было и весело, и просмотры увеличивало. А эту шутку увидел когда-то в сети, на каком-то иностранном портале. Вот и захотелось повторить что-то подобное.

Вскоре необычное объявление разлетелось по соцсетям. Многие новосибирские паблики выкладывали его на своих страницах. Сам мужчина утверждает, что не думал, что кто-нибудь может не понять такой юмор и воспринять эту шутку всерьез. Однако, по его словам, многие его друзья, которые наткнулись на это объявление в сети, спрашивали его, действительно ли он теперь психолог и когда он успел получить образование?

— Я вообще не ожидал подобной популярности, думал, что максимум несколько десятков человек наткнутся на это объявление, посмеются и забудут, — говорит Борис. — А получилась вот как. Мне, кстати, иногда, даже звонили люди. Правда, в основном те, кто понял, что это шутка и шутил в ответ. А один раз, позвонил парень, который, похоже, был серьезно настроен. Спрашивал о деталях, рассказал свою историю. Не знаю, правда ли он в это поверил или тоже решил разыграть меня, но больше он не перезванивал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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