2019-08-15T17:33:51+03:00
Звезды

Как культурно потратить 360 миллионов: Театр оперы и балета опять реставрируют

Деньги выделят из федерального бюджета, выбор подрядчика на особом контроле
Владимир ПТАШНИК
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В Театре оперы и балета снова пройдет реставрация.В Театре оперы и балета снова пройдет реставрация.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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На сайте госзакупок появилась заявка на реставрацию Новосибирского академического театра оперы и балета. В документе указано, что деньги пойдут на адаптацию театра для современного использования. Реставрации подвергнется половин 1-го и 2-го яруса амфитеатра: деревянные конструкции в его основании заменят на металлические, а на бетонное основание театра нанесут противопожарную защиту. Также планируется ремонт вентиляционной системы.

Внутреннее убранство театра выполнят по старому образцу, а так же проведут замену кресел в большом зрительном зале. Все это должно сделать посещение НОВАТа не только более приятным, но и безопасным.

В заявке отдельно указано, что к работе могут быть допущены только подрядчики, имеющие разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Работы должны начаться через день после проведения аукциона, который проведут 4 сентября. По контракту, реставрация театра должна быть завершена 2 декабря. Начальная стоимость контракта составляет порядка 360 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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