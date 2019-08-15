Смерть из-за недостатка внимания: пенсионерка погибла при пожаре

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-15T13:41:51+03:00

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Возгорание произошло в квартире 95-летней женщины. По сообщениям пожарных, огонь начал распространяться от входной двери вглубь квартиры. Пенсионерка пыталась выбраться из квартиры, но не смогла — ее тело обнаружили на кухне.

Пенсионерка пыталась выбраться из квартиры, но не смогла. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Остальные жители дома либо эвакуировались самостоятельно, либо при помощи оперативно прибывших пожарных и сотрудников МЧС.

— Хотелось бы выразить огромную благодарность всем, кто помогал устранить пожар — задымление было очень большое. А особенно пожарной части Заельцовского района. Прибыли первыми, очень слажено справились, ребята молодцы! Сотрудники полиции постоянно делали перекличку по жилицам, с каждым разговаривали, узнавали про нахождения каждого жильца и домашних животных. Спасибо всем большое! — поблагодарила спасательные службы одна из жительниц загоревшегося дома. Она же прислала фотографии последствий пожара в паблик “ Служба эвакуации АСТ-54”.

По сообщениям жителей дома, квартира пожилой женщины была сильно захламлена. Они обращались в социальные службы, чтобы те разобрались в ситуации, но на их запросы никто не отвечал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/726150" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске при пожаре погибла пенсионерка.

ИСТОЧНИК KP.RU