2019-08-15T13:41:51+03:00
Происшествия

Смерть из-за недостатка внимания: пенсионерка погибла при пожаре

В квартире на улице Танковая, 47 загорелись вещи в захламленной квартире
Владимир ПЕРШИК
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При пожаре в Новосибирске погибла пенсионерка. Фото: "Инцидент Новосибирск"При пожаре в Новосибирске погибла пенсионерка. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Возгорание произошло в квартире 95-летней женщины. По сообщениям пожарных, огонь начал распространяться от входной двери вглубь квартиры. Пенсионерка пыталась выбраться из квартиры, но не смогла — ее тело обнаружили на кухне.

Пенсионерка пыталась выбраться из квартиры, но не смогла. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Пенсионерка пыталась выбраться из квартиры, но не смогла. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Остальные жители дома либо эвакуировались самостоятельно, либо при помощи оперативно прибывших пожарных и сотрудников МЧС.

— Хотелось бы выразить огромную благодарность всем, кто помогал устранить пожар — задымление было очень большое. А особенно пожарной части Заельцовского района. Прибыли первыми, очень слажено справились, ребята молодцы! Сотрудники полиции постоянно делали перекличку по жилицам, с каждым разговаривали, узнавали про нахождения каждого жильца и домашних животных. Спасибо всем большое! — поблагодарила спасательные службы одна из жительниц загоревшегося дома. Она же прислала фотографии последствий пожара в паблик “ Служба эвакуации АСТ-54”.

По сообщениям жителей дома, квартира пожилой женщины была сильно захламлена. Они обращались в социальные службы, чтобы те разобрались в ситуации, но на их запросы никто не отвечал.

В Новосибирске при пожаре погибла пенсионерка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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