Поиски мальчика завершены: новосибирские волонтеры возвращаются из Омска

СЕГОДНЯ 13:10 2019-08-15T13:13:02+03:00

Трехлетний ребенок, пропавший несколько дней назад под Омском, найден живым. Фото: "ДОБРОСПАС ОМСК"

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Трехлетнего Колю Бархатова, пропавшего несколько дней назад в Омской области, удалось найти днем 15 августа. Мальчик потерялся в лесу во вторник, 13 августа. Ребенок ушел туда, когда его родители отправились собирать ягоды, и оставили его одного в машине.

Колю искали совместными усилиями волонтеры из разных регионов, в том числе и из Новосибирска.

- Мальчика нашли далеко от того места, где он пропал, - рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе поискового отряда «ДоброСпас». – Ребенка, сидящего на кочке, обнаружила профессиональная волонтер из Москвы.

Чтобы помогать местным волонтерам и спецслужбам прочесывать местность, в Омскую область прибыли около 30 новосибирцев. Также, новосибирские поисковые отряды предоставляли для поисков специальное оборудование: рации, фонари, навигаторы и компасы.

Сейчас с мальчиком все в порядке, по предварительной информации, ребенка осматривают врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU