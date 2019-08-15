Рации, навигаторы, фонари: новосибирские волонтеры передали спецоборудование для поисков пропавшего омича

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-15T11:54:35+03:00

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Волонтеры продолжают поиски пропавшего 3-летнего Коли Бархатова. Мальчик потерялся в лесу под Омском, когда родители ушли в лес собирать ягоды, а его оставили в машине. О том, где может находиться пропавший малыш ничего не известно с 13 августа. Группы поисковиков со всего региона приехали на поиски ребенка. Сейчас в Омской области находятся не только поисковики из Новосибирска, Омска и даже специальный отряд из Москвы.

— Сейчас на месте поисков находится где-то около 30 новосибирцев, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Елизавета Лиманская пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт». — Мы продолжаем прочесывать местность, леса, болота. Пока сложно что-то сказать, мы ищем ребенка днями и ночами.

Волонтеры из поискового отряда «Доброспас» предоставили поисковикам необходимое оборудование: рации, навигаторы, фонари, компасы.

В соцсетях волонтеры делятся новостями о том, как проходит поиск. Многие из них уже предполагают печальный исход событий.

— Мне в голову закралось две мысли. Первая о том, что мальчика в этой местности нет, и не могло быть — он бы физически в эти болота сам не залез, а доступную территорию прочесали по несколько раз разные поисковые группы. Далеко трехлетний ребенок бы не смог уйти — слишком сложная и пересеченная местность, — написал на своей странице в Instagram поисковик Юрий Шиян. — А вторая мысль еще печальнее: мальчик может быть уже мертв (или от переохлаждения ночью или убит дикими животными). В таком случае, чтобы его найти, нужно выстраиваться в цепь, браться за руки и прочесывать досконально все, вплоть до сложных болот, слишком уж высокая трава — с двух метров не заметишь.

Сейчас на месте поиска работают более 500 человек, среди них волонтеры поисковых отрядов, местные жители, полицейские и спасатели. Над местностью летает вертолет с тепловизором. К поиску также присоединился следственный комитет, который возбудил уголовное дело по факту бесследного исчезновения ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU