Не уследил: найден виновник обрушения в школе в Новосибирской области
Карасукский следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту нарушения правил строительных работ в Чаинской средней школе Купинского района Новосибирской области.
Напомним, что в 2018 году директор школы заключил контракт с подрядчиками на демонтаж старых окон, чтобы потом установить новые пластиковые. Однако в процессе ремонта в классе-мастерской, который никто не контролировал, рабочие нарушили технику безопасности, в результате чего обрушилась несущая стена и плиты перекрытия между первым и вторым этажом. Тогда из-за случившегося никто не пострадал.
— После проведения следователями всех необходимых экспертизы, которые выявили нарушения правил ведения ремонтных работ, и опроса очевидцев события, было принято решение наложить арест на имущество директора подрядной организации, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по НСО.
С учетом собранных доказательств по уголовному делу, директора подрядной организации обвинили в нарушении правил безопасности при ремонте, которое повлекло за собой причинение по неосторожности крупного ущерба, который составил более 1 миллиона 600 тысяч рублей.
В настоящее время школу уже почти удалось восстановить. Расследование по уголовному делу продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU