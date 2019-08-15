2019-08-15T08:26:11+03:00
Авто

Выносят коммуникации, строят ливневки: что происходит на выездах из Новосибирска

Масштабный ремонт трех дорог закончится в сентябре следующего года
Екатерина КОМЯКОВА
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Ремонт выездов из Новосибирска закончится осенью следующего года.Ремонт выездов из Новосибирска закончится осенью следующего года.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Региональное министерство транспорта в апреле этого года анонсировало масштабную реконструкцию трех выездов из Новосибирска, ремонт обещали начать в этом году. В перечень вошли улицы: 2-ая Станционная, Гусинобродское шоссе и Кедровая. Пока к дорожному полотну рабочие не прикасаются. КП-Новосибирск рассказали в ведомстве, на каком этапе находятся работы.

— На улице 2-ая Станционная ведется устройство ливневой канализации, первым этапом реконструкции станет участок дороги от ул. Большая, 367/1 до ул. Большая, 582/1. На Гусинобродском шоссе также идут работы над ливневкой, под первый этап попадает участок от ул. Коминтерна до Дегтярева, 23. На участке ул. Кедровой производится вынос коммуникаций.

Контракты с подрядчиками были заключены 27 мая этого года, работы должны быть закончены к сентябрю 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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