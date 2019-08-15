Вместо бара в травмпункт: сибирячка стала «жертвой» дорожников
В Новосибирске проводят работы по облагораживанию Красного проспекта. Раскопав часть улицы возле тротуара, дорожники не установили никаких ограждений или предупреждающих знаков со стороны дороги. На видео, выложенном в паблике «Служба эвакуации АСТ-54», видна узкая и длинная траншея, которая обозначена сеткой, но только в своем начале.
Молодая жительница Новосибирска, которая хотела посетить один из баров на Красном проспекте, попала в западню.
— Я, выходя из такси напротив бара, расположенного на Красном проспекте, 22, сразу провалилась в эту траншею, подвернула ноги и плашмя упала на тротуарную плитку, разбив все локти и коленки, получила сильные ушибы, ссадины, — пишет пострадавшая.
Пользователи социальных сетей возмущены нерадивостью коммунальщиков, но при этом советуют пострадавшей чаще смотреть под ноги.
Траншея стала причиной ссадин сибирячки.
ИСТОЧНИК KP.RU