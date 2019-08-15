Вместо бара в травмпункт: сибирячка стала «жертвой» дорожников

СЕГОДНЯ 06:24 2019-08-15T06:24:02+03:00

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В Новосибирске проводят работы по облагораживанию Красного проспекта. Раскопав часть улицы возле тротуара, дорожники не установили никаких ограждений или предупреждающих знаков со стороны дороги. На видео, выложенном в паблике «Служба эвакуации АСТ-54», видна узкая и длинная траншея, которая обозначена сеткой, но только в своем начале.

Молодая жительница Новосибирска, которая хотела посетить один из баров на Красном проспекте, попала в западню.

— Я, выходя из такси напротив бара, расположенного на Красном проспекте, 22, сразу провалилась в эту траншею, подвернула ноги и плашмя упала на тротуарную плитку, разбив все локти и коленки, получила сильные ушибы, ссадины, — пишет пострадавшая.

Пользователи социальных сетей возмущены нерадивостью коммунальщиков, но при этом советуют пострадавшей чаще смотреть под ноги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="264" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/726048" frameborder="0"></iframe> Траншея стала причиной ссадин сибирячки.

ИСТОЧНИК KP.RU