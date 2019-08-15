2019-08-15T06:02:29+03:00
Дом. Семья

«Маленькая принцесса»: белый медвежонок из Сибири покорил иностранцев

Юная медведица Шайна показала, как стоит на задних лапах и позирует фотографу
Екатерина КОМЯКОВА
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Маленькая медведица повторяет за мамой. Фото: Анна НОВИКОВАМаленькая медведица повторяет за мамой. Фото: Анна НОВИКОВА
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Видео из Новосибирского зоопарка, на котором играют маленькие белые медвежата покоряет сердца. Постоянная посетительница парка Анна Новикова делится интересным материалом со зрителем. На очередном ролике видно, как медведица Шайна встает на задние лапы и разглядывает людей.

Маленькая медведица позирует для посетителей.Видео Анны Новиковой

— Ей хочется увидеть, что за игрушка в руках у человека. Это фотоаппарат. Сама того не понимая, Шайна позирует фотографу, — рассказывает Анна Новикова.

Видео собирает сотни лайков, комментарии пишут иностранцы.

— Шайна — это прекрасная маленькая принцесса, — пишет американец.

— Это очень дружелюбный персонаж, а ее трюк перед публикой — сенсация и очарование. Она кажется дерзкой и игривой, она просто покоряет людей вокруг своей детской непосредственностью. Спасибо вам большое за эти картинки из жизни божественных младенцев, — передают сибирячке привет из Бразилии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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