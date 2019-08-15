Tele2 покрыла 4G-интернетом муниципальные районы Новосибирской области
С начала года более чем на 40 наиболее загруженных базовых станциях 4G реализована технология MIMO 4х4. Это обеспечило прирост скорости передачи данных на одного абонента более чем на 60%. В наиболее трафиковых точках непрерывная полоса частот для LTE была расширена с 5 до 15 МГц. Это позволило увеличить максимально достижимую скорость передачи данных в 2 раза. Также технические специалисты оператора разместили на 70 базовых станциях оборудование стандарта LTE, работающее на частотах 1800 и 800 МГц.
До конца этого года Tele2 планирует повысить скорость мобильного интернета и улучшить покрытие 4G в спальных районах Новосибирска - МЖК, Родниках, Академгородке, а также покрыть 4G-интернетом станции метро.
Евгений Картузов, технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:
- Сегодня более 500 населенных пунктов Новосибирской области полностью покрыты 4G. И уже 93% жителей области могут использовать наш высокоскоростной интернет. Отмечу, что согласно исследованию Роскомнадзора во втором квартале этого года Tele2 продемонстрировала лучший результат по скорости передачи данных от базовой станции к абоненту (более 10 Мбит/с). При этом мы сохраняем высокие темпы развития сети и до конца года улучшим покрытие и повысим скорость мобильного интернета в ряде районов Новосибирска.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»