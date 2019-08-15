2019-08-15T07:56:32+03:00
Общество

«С тобой сделают тоже самое!»: тезок живодерок по ошибке затравили в соцсетях

Зоозащитники просят прекратить преследование непричастных к делу девушек
Ульяна ДЖАНКОВА
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Кота Мартина нашли растерзанным. Фото: vk.com/public185264399Кота Мартина нашли растерзанным. Фото: vk.com/public185264399
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Обращение опубликовано в группе, где активисты собирают подписи к петиции о жестоком обращении с животными. Поводом стало издевательство над котом Мотей в Новосибирске.

Сегодня активисты сами пытаются найти живодерок, им известны имена девочек. Под опалу случайно попали и непричастные к издевательствам над животными. Несколько молодых сибирячек, чьи имена схожи с именами предполагаемых живодерок, получают угрозы и оскорбления. На них началась настоящая травля.

— Надеюсь, с тобой сделают тоже самое, — говорится в сообщении одной из тезок подозреваемых.

Вот такие угрозы поступают молодым сибирячкам, которых приняли за живодерок. Фото: vk.com/public185264399

Вот такие угрозы поступают молодым сибирячкам, которых приняли за живодерок. Фото: vk.com/public185264399

Активисты предполагают, что подобные послания могут рассылать сами подростки, подозреваемые в живодерстве, мотив — очернить активистов.

— Может это главные персонажи истории пишут, — высказывают предположения подписчики группы.

Но есть и те, кто считает, что зоозащитники сами виноваты в негативном развитии ситуации.

— Так вы сами эту травлю начали, знаете, что такое « эффект бабочки»?- наслаждайтесь! Не удивлюсь, если ваши коллеги ее за углом уже ждут, — отметили другие.

Напомним, широкий общественный резонанс приобрела история с убитым котом Мартином в Академгородке. В преступлении подозревают девочку-подростка. Выяснилось, что у сибирячки необычное хобби — делать чучела из мертвых животных. Помимо истерзанного кота, найдена коробка с останками животных. Сейчас полиция выясняет, на самом ли деле подросток использовала для этого изначально живых животных и птиц. Уголовное дело не заведено, но идет проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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