2019-08-15T03:27:46+03:00
Woman

Кольчуга весом 15 кило: сибирячки устроили фотосессию в стиле Жанны Дарк

Атрибуты взяли у ролевиков и сделали сами
Екатерина КОМЯКОВА
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На модели кольчуга от ролевиков. Фото: Наталья ТИТКОВАНа модели кольчуга от ролевиков. Фото: Наталья ТИТКОВА
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Фотограф Наталья Титкова провела фотосессию в необычном стиле. На снимках, кажется, запечатлена Жанна Дарк — спасительница Франции. Антураж соответствующий: кольчуга, конь, меч, флаги. Вес кольчуги оказался для фотографа и модели неожиданностью.

— Чего мы не ожидали во время съемки, так это того, что кольчуга будет весить 15 килограммов. Но мы справились. Самым сложным было одеть всю эту тяжесть на мою героиню, мы все вымазались в масле пока надевали ее, но зато эта грязь на лице и руках модели, добавила колорит на фото, — рассказывает Наталья.

Задумка - образ Жанны Дарк. Фото: Наталья ТИТКОВА

Задумка - образ Жанны Дарк. Фото: Наталья ТИТКОВА

Всю остальную атрибутику Наталья Титкова сделала сама.

— Я умудрилась всего за пару дней найти кольчугу, меч, наплечники, сделала католический крестик и французский флаг с королевскими лилиями, арендовала красивую белую лошадь,- рассказывает о подготовке фотограф.

Не обошлось и без сложностей во время съемок. Девушка испортила белые джинсы, а также умудрилась потянуть спину из-за тяжелого «обмундирования».

Модель легко вошла в образ. Фото: Наталья ТИТКОВА

Модель легко вошла в образ. Фото: Наталья ТИТКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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