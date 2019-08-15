«Чтобы никто не провалился»: яму у детской площадки закидали камнями и плитами

СЕГОДНЯ 02:59 2019-08-15T02:59:23+03:00

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Фотографии, на которых изображена свалка из песка, камней и обломков плит, размещены в новосибирской группе «Инцидент». Во дворе дома №43/1 по улице Степной в Ленинском районе образовалась яма, на том месте когда-то был погреб. Рядом находится детская площадка. Кстати, как утверждают подписчики группы, яма там уже давно, но засыпать представители местной жилищной компании решили ее только сейчас. Причем к устранению проблемы они подошли нестандартно: завалили яму огромными камнями и обломками строительных плит, а сверху присыпали песком. Такую смекалку представителей ЖЭКа оценили не все местные жители: они убеждены, что куча таит в себе новую опасность для детей.

— Бейте тревогу, звоните и пусть все это устраняют! не допустите трагедию! — поддерживают возмущенных новосибирцев в сети. — Старшим по дому сходить в ЖЭУ, чтоб убрали, а то дети во дворе, всякое может случиться.

Но большая часть подписчиков паблика не разделяют беспокойства жителей.

— Вы серьезно? У вас было детство, или мама дальше песочницы гулять не пускала? — недоумевают новосибирцы.

— Выглядит, как арт-объект. Альпийская горка. Вам куча нравится меньше чем яма? Завтра раскопают обратно и падайте на здоровье! Постоянно всем недовольны, — отмечают другие.

ИСТОЧНИК KP.RU