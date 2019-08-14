«Посигнальте, когда поедем»: в час пик столкнулись автобус и грузовик
Около полседьмого вечера произошло ДТП на разъезде Иня. Автобус, следовавший по маршруту №36 в сторону Бердска, столкнулся с тягачом. Так же в аварии пострадала легковая машина, на которую откинуло автобус.
— Данных о ДТП и пострадавших не поступало, — сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.
Из-за аварии перекрыты две из трех полос движения, а так же образовалась большая пробка. Остроумные комментаторы просят разбудить их сигналом, когда движение станет свободнее. Другие отмечают, что на 36 маршруте и так недостаточно автобусов, и из-за аварии ситуация с общественным транспортом только ухудшится. Третьи советуют воспользоваться электричкой.
На данный момент поврежденные автомобили уже убрали с места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU