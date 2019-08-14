Самбурская, это ты? Загадочная девушка с хвостом озадачила соцсети
Новосибирский фотограф Юлия Квиткина устроила необычную фотосессию с девушками в образе русалок. По словам сибирячки, идея использовать такие оригинальные костюмы пришла ей в голову совершенно неожиданно. Она увидела снимок в образе сказочного персонажа у своей клиентки. Девушка фотографировалась на телефон, просто для себя. Тогда Юлия решила организовать свой фотопроект с таким костюмом.
Сибирячка устроила необычную фотосессию с девушками в образе русалок. Фото: Юлия Квитина
Однако в этом необычном аксессуаре можно не только позировать фотографу, но и поплавать в водоеме, почувствовав себя настоящей русалкой. Внутри него находятся ласты, а сделан он из купального материала.
— Этот хвост очень легкий, этим он и удобен, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Квиткина. — Достаточно просто надеть его на себя как мешок и сразу попадаешь ногами в ласты.
Но все же, «сказочная красота» имеет и свои недостатки, главный из которых — сложности с передвижением. Фотограф рассказывает, что один раз, ради красивого кадра, модель пришлось нести к очередной локации на руках. А чтобы не снимать хвост при перемещении во время съемки, приходилось перетаскивать девушек на спине прямо по песку.
Когда сибирячка опубликовала фотографии в соцсетях, ее подписчики были просто в восторге. А некоторые пользователи соцсетей отметили сходство одной из моделей с популярной актрисой Настасьей Самбурской:
— А мне сначала показалось, что это Настасья Самбурская.
— Вот так и создаются мифы о существовании русалок. Очень убедительная фотосессия!
— Мне тоже сначала показалось, что это та самая актриса.
ИСТОЧНИК KP.RU