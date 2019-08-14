Индия вместо Кольцово: сибирские разведчики отправились на конкурс в пустыню

СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-14T13:07:06+03:00

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Сейчас наши разведчики занимают второе место, уступая первенство индийцам. Третье место делят между собой команды Белоруссии и Узбекистана. Помимо этого за победу борются военные из Китая, Судана, Армении и Казахстана.

Российская команда состоит из курсантов Новосибирского высшего военного командного училища — они не раз занимали первое место в конкурсе. Но в этом году изменилось место проведение соревнований: пустыня Тар вместо полигона в Кольцово. Также претерпел изменения и регламент соревнований. Например, марш-бросок на 10 километров в полном обмундировании теперь будет проходить не днем, а ночью. Это значительно усложнит для участников ориентирование на местности, хотя и в прошлом году некоторые команды не смогли прийти к финишу из-за ошибок в навигации.

— Перенос времени связан с климатическими условиями, в районе проведения конкурса в дневные часы устанавливается высокая температура окружающей среды, свыше 40 градусов Цельсия и возникают полевые бури. Также выполнение этапов в темное время суток, позволяет создать для разведчиков обстановку максимально приближенную к боевой, — комментируют в Министерстве обороны.

По итогам сегодняшнего дня соревнований мы узнаем, смогут ли сибирские разведчики удержать свой чемпионский титул.

Тропа препятствий в новых условиях. Фото: кадр из видео

ИСТОЧНИК KP.RU