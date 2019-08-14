Мать погибшего в Сирии сибиряка выиграла суд у военкомата

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-14T12:14:05+03:00

Мать новосибирца, который погиб в Сирии, добилась надбавки к пенсии по потере кормильца. Фото: предоставлено региональным отделением ЕАО общественной организации ветеранов «Боевое братство»

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Сибиряк Евгений Константинов погиб в Сирии, сражаясь с террористами. Посмертно он был представлен к ордену Мужества. Дома у него остались родители, которым назначили пенсию по потере кормильца, однако надбавки за участие сына в боевых действиях там не было.

Когда мать погибшего офицера обратилась в военкомат, ей ответили, что подобная надбавка полагается только самим бывшим военным, а не их родственникам. Тогда женщина решила обратиться в суд, чтобы он признал ее права на надбавку к пенсии сына. Суд решил дело в ее пользу.

— Суд постановил признать за матерью погибшего право на перерасчет пенсии по случаю потери кормильца с учетом повышения, — сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Новосибирской области.

Несмотря на то, что военкомат пытался оспорить данное решение, областной суд оставил его без изменений. Благодаря этому, мать офицера сможет получать пенсию примерно на треть больше, чем раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU