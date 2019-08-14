Новосибирский предприниматель стала «заложником» плохих охранников

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-14T11:36:49+03:00

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Этот материал появился сразу же после телефонного звонка в Агентство Безопасности ГВАРДИЯ. В трубке прозвучал крик отчаяния. Арендатор площади в торговом центре не может поменять охрану.

— Меня категорически не устраивает работа того предприятия, которое охраняет сейчас наш торговый центр. Но поменять его и нанять другое я не могу, — рассказала взволнованная женщина.

Она арендатор площади в торговом центре. Магазин приносит предпринимателю прибыль, но и убытки она тоже несет весьма приличные. Практически каждый день в магазине происходят кражи продуктов, чаще всего дорогого алкоголя.

По инструкции персонал магазина, заметив факт кражи, должен вызвать группу быстрого реагирования охранного предприятия, с которым заключен договор на обслуживание.

Продавцы так и делают. Но ГБР после сигнала тревоги приезжают либо поздно, когда вор уже скрывается, либо не приезжают вовсе. А на предъявленные претензии каждый раз находят какие-то отговорки.

Когда ситуация повторилась в очередной раз и группа быстрого реагирования не прибыла по тревожному событию, владелица магазина решила отказаться от услуг этого охранного предприятия и нанять другое. Но не тут то было. Выяснилось, что в договоре аренды прописано, что арендатор торговой площади должен пользоваться услугами только того ЧОП, который охраняет здание в целом. И отдельно заключать договора и выбирать охрану не имеет права. Собственник здания, к которому обратилась предприниматель с предложением сменить ЧОП, подтвердил эту жуткую несправедливость: — Меня устраивает эта охрана, — коротко заключил он.

Похоже, что владелец данного ТЦ не особенно озабочен обеспечением мер безопасности. И это, несмотря на произошедшие недавние трагедии в торговых центрах. Совсем недавно в новосибирском «Эдеме», а до этого в кемеровской «Зимней вишне».

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ возмущенную женщину смогли только выслушать и посочувствовать. А телефонный звонок навел на мысль: сколько их еще, заложников охраны?

ИСТОЧНИК KP.RU