В Новосибирск идет циклон: жара сменится дождями и сильным ветром

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-14T10:28:18+03:00

В ближайшее время в Новосибирск придут дожди и грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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После двух недель жаркой погоды, когда температура воздуха в Новосибирске достигала более 35 градусов тепла, жители города были рады отдохнуть от изнуряющего зноя и порадоваться небольшому понижению температуры до 25-27 градусов. Однако синоптики утверждают, что в ближайшие дни в город придет циклон, и новосибирцев ждут значительные осадки.

— До 15 августа в городе еще будет теплая и ясная погода, температура воздуха будет достигать 27-30 градусов тепла, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — Однако, начиная с 16 августа, в Новосибирске ожидаются ливни и грозы, которые будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 15-18 метров в секунду, а температура воздуха понизится до 22-25 градусов.

Атмосферное давление будет составлять 744-747 миллиметров ртутного столба. Ночью, в ближайшие дни, температура будет опускаться до 11-15 градусов тепла, также ожидается облачность и небольшой дождь.

По области температура может понизиться до 12 градусов тепла, с 15 августа ожидаются дожди и грозы, скорость ветра будет составлять от 2 до 7 метров в секунду.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам на ближайшую неделю температуру воздуха в районе 22-24 градусов тепла, с 15 августа ожидается облачность и небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU