«Маркетологи удивляют»: новосибирцев рассмешила «несуществующая» скидка на сгущенку

СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-14T10:38:52+03:00

В соцсетях люди утверждают, что уже видели такое в магазине

Изменить размер текста: A A

Новосибирцев рассмешила фотография ценника «со скидкой» в одном из супермаркетов города. Старая цена на сгущенное молоко в этом магазине составляла 59 рублей 86 копеек, однако та сумма, которую указали в ценнике как новую, ничем не отличается от предыдущей.

— Маркетологи снова нас удивляют! — написал автор поста в группе ВКонтакте «Ревизорро Новосибирск». — Это в одном из магазинов нашего города.

Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными к такому нестандартному маркетинговому ходу. Однако некоторые отметили, что несмотря ни на что, если на продукт обратили внимание — значит реклама сработала. Свое мнение об этом подписчики паблика выразили в комментариях под фото:

— Что ж, маркетинг работает, внимание же на товар обратили!

— Просто старая цена не отличается от новой. Все логично.

— Часто вижу такое в наших магазинах.

— Лишь бы на кассе не пробили по цене, которая еще больше этих.

ИСТОЧНИК KP.RU