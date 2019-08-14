День российского флага 2019: в Новосибирске пройдет автопробег и фестиваль скакалки

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-14T10:33:48+03:00

О том, как пройдет День российского флага 2019, рассказали в Центре патриотического воспитания Новосибирской области

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22 августа в стране будут отмечать День российского флага 2019. В честь праздника в Новосибирской области пройдет автопробег. О нем рассказал Владимир Фамонин, эксперт центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- Маршрут пробега такой: Новосибирск - Ордынка - Кочки - Карасук - Купино - Татарск - Чаны - Новосибирск, - рассказал Владимир Фамонин. - Протяженность пути участников - 1130 километров. Все машины участников в колонне будут украшены российскими флагами.

Стартует праздничный автопробег 22 августа в 10 часов утра с площади Маркса (от памятника маршалу Покрышкину). Продлится он три дня: участники вернутся в Новосибирск 25 августа. Поучаствуют в автопробеге более 1000 человек: в каждом пункте, где они будут останавливаться, пройдут праздничные концерты и возложение цветов к памятникам.

Но это еще не все: в парке «Березовая роща» пройдет открытый городской фестиваль по роуп-скиппингу «Спортивная скакалка – твой путь к успеху!». Этот вид спорта включает в себя особые упражнения со скакалкой с элементами танцев, акробатики, хореографии, гимнастики. Мастер-класс сибирякам покажет команда из Омска, а потом сами горожане смогут проявить себя в соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU