2019-08-14T09:02:03+03:00
Общество

Решил выяснить отношения: сибиряк угрожал ножом своей бывшей в «Горожанке»

Очевидцы утверждают, что он был пьяный
Алиса ЛИ
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На мужчину завели уголовное дело.На мужчину завели уголовное дело.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Скандал, едва не обернувшийся трагедией, произошел в супермаркете на улице 1905 года, где работает девушка, с которой хотел общаться агрессивный мужчина.

— Экипажу вневедомственной охраны Железнодорожного района, находящемуся на маршруте патрулирования, поступила информация о том, что в торговом зале супермаркета на ул. 1905 года находится мужчина с ножом в руках и ведет себя агрессивно, — рассказали сотрудники Росгвардии по НСО.

По словам очевидцев, находившихся в момент происшествия внутри супермаркета, мужчина «был явно не в себе», сначала он общался с девушкой-сотрудницей на повышенных тонах, а потом стал размахивать ножом и угрожать расправиться. К счастью, перейти от слов к делу он не успел, так как его «скрутили» сотрудники Росгвардии.

Позже на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полиция выяснила, что 32-летний задержанный ранее сожительствовал с сотрудницей магазина и пришел с ножом, чтобы обсудить накопившиеся обиды.

Теперь ему грозит уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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