2019-08-14T08:41:15+03:00
Общество

Было стыдно: сибиряк покрывал друга, который избил его лопатой

В больницу прямо с дачного участка доставили 59-летнего садовода. Истинные причины серьезных травм пришлось выяснять полиции.
Алиса ЛИ
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Сибиряк покрывал своего собутыльника, который ударил его лопатой. Фото: Алексей БУЛАТОВСибиряк покрывал своего собутыльника, который ударил его лопатой. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 9 августа, в одну из городских больниц поступил мужчина. Он сообщил, что работал на даче в садовом обществе «Сибиряк-1» и упал с крыши своего дома. Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму с осложнениями и сообщили в полицию.

Однако, в ходе проверки стало ясно, что пострадавший лжет.

– Сотрудники полиции выяснили, что информация о несчастном случае не соответствует действительности, а травма была нанесена потерпевшему жителем Первомайского района, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Оказалось, что в день происшествия пострадавший мужчина был на дачном участке не один, а с 25-летним молодым человеком. Мужчины сначала выпивали, а спустя какое-то время начали ссориться. Молодой парень схватил лопату и начал ей избивать своего собутыльника.

В итоге, молодой человек был задержан полицией, против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Уточняется, что ранее парень судим не был, на время расследования его отпустили домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Лопата изъята в качестве вещдока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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