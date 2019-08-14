Совсем один холодной ночью: новосибирцы присоединились к поиску трехлетнего мальчика из Омска

СЕГОДНЯ 07:08 2019-08-14T07:38:26+03:00

Новосибирцы будут участвовать в поисках пропавшего в Омске 3-летнего мальчика. Фото:"Лиза Алерт"

Ребенок потерялся в лесу 13 августа, когда его родители собирали ягоды

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Волонтеры ищут пропавшего в городе Омске, в районе села Новологиново (Большереченский район), 3-летнего Колю Бархатова, который пошел в лес помогать родителям и потерялся.

Практически сразу к поиску ребенка присоединились не только полиция и местные волонтеры, но жители Новосибирска.

— Вчера трое наших были в Омске в гостях, они сразу выехали на место, — рассказала журналисту КП-Новосибирск Елизавета Лиманская, ответственная за взаимодействие волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» со СМИ. — Четыре экипажа выехали ночью — 12 человек.

К сожалению, поиски не дали результата и мальчик по-прежнему не найден. Прошлую ночь он провел в лесу один. Отметим, что в Омске температура ночью около +14 градусов. Ребенку срочно нужна помощь.

Сегодня утром искать мальчика из Новосибирска выехал экипаж из двух человек.

— Сейчас собираем еще экипаж на 6-7 человек, — уточнила Елизавета.

Приметы пропавшего ребенка: рост 95 см, темно-русые волосы, зелены глаза. Был одет в желтую кофточку, коричневые брюки, кепочку розового цвета. На ногах — резиновые сапожки.

Волонтеры из отряда «Доброспас-Омск» уточняют, что очень нуждаются в людях, готовых вместе с ними отправиться в лес. Желающим помочь рекомендуют взять с собой навигаторы (по возможности), еду и одеться во что-то заметное: «Приветствуется яркий жилет». Подробности о месте и времени сбора, можно уточнить по номеру инфорга в Омске 8-913-960-83-99 (Юла).

Также омским волонтерам очень нужны батарейки (АА и ААА), бензин, фонари. Если у кого-то из новосибирцев есть желание и возможность через кого-то эти вещи передать, свяжитесь с ПСО «Доброспас-Омск» или передайте через новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт», 8-800 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU