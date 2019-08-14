Собранный в Новосибирске беспилотник взлетел в небо

СЕГОДНЯ 06:35 2019-08-14T06:35:55+03:00

С-70 "Охотник" на взлетно - посадочной полосе. Фото: кадр из видео.

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Министерство обороны разместило кадры первого полета тяжелого ударного беспилотника С — 70 «Охотник». Об этом сообщает сайт «Новая Сибирь».

Видео появилось на сайте avia.pro. На кадрах видно, как «Охотник» быстро набирает скорость и взлетает, делает несколько виражей и совершает удачное приземление на взлетно — посадочную полосу.

Беспилотник собрали в Новосибирске. Разработка самолета велась по проекту Министерства обороны с 2012 года. Бюджет — 1,6 миллиард рублей.

Самолетом управляют операторы. В будущем разработчики планируют, что человек будет задавать только несколько команд. Все остальное сделает собственная система управления.

ИСТОЧНИК KP.RU