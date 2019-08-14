Собранный в Новосибирске беспилотник взлетел в небо
Министерство обороны разместило кадры первого полета тяжелого ударного беспилотника С — 70 «Охотник». Об этом сообщает сайт «Новая Сибирь».
Видео появилось на сайте avia.pro. На кадрах видно, как «Охотник» быстро набирает скорость и взлетает, делает несколько виражей и совершает удачное приземление на взлетно — посадочную полосу.
Беспилотник собрали в Новосибирске. Разработка самолета велась по проекту Министерства обороны с 2012 года. Бюджет — 1,6 миллиард рублей.
Самолетом управляют операторы. В будущем разработчики планируют, что человек будет задавать только несколько команд. Все остальное сделает собственная система управления.
ИСТОЧНИК KP.RU