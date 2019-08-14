Не лайкай мою жену: новосибирца угрожают убить из-за оценок фотографий в социальных сетях
Неординарная ситуация произошла с жителем Новосибирска. В социальных сетях ему угрожают расправой за оценки фотографий чужой жены. Ревнивец не стал искать встречи, а написал в личные сообщения «сопернику».
— Он грозится меня зарезать, если я буду ставить лайки его жене, после чего, видимо, когда я уже буду зарезанный, мужчина предполагает в своем послании, что будет ставить лайки моей жене, то есть, уже вдове, — рассказывает в своем профиле Сергей С.
Мужчина уверяет, эту женщину он знает давно. Познакомился с ней по работе много лет назад.
— Видимо, по мнению ее мужа, лайк не реакция друга на красивое фото или заметку, а нечто личное, проявление, вроде поцелуя взасос, — пишет Сергей.
Заявление в полицию новосибирец уже написал. А своим подписчикам и друзьям в социальных сетах предлагает накидать бесплатных подарков этому «отелло». Может добрее станет.
Ревнивец решил не искать встречи, а написать все в личные сообещнияФото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU