2019-08-14T05:50:59+03:00
Общество

Не лайкай мою жену: новосибирца угрожают убить из-за оценок фотографий в социальных сетях

Мужчина написал заявление в полицию
Анна ПАШАГИНА
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Фотография, которая стала причиной угрозы.Фотография, которая стала причиной угрозы.Фото: СОЦСЕТИ
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Неординарная ситуация произошла с жителем Новосибирска. В социальных сетях ему угрожают расправой за оценки фотографий чужой жены. Ревнивец не стал искать встречи, а написал в личные сообщения «сопернику».

— Он грозится меня зарезать, если я буду ставить лайки его жене, после чего, видимо, когда я уже буду зарезанный, мужчина предполагает в своем послании, что будет ставить лайки моей жене, то есть, уже вдове, — рассказывает в своем профиле Сергей С.

Мужчина уверяет, эту женщину он знает давно. Познакомился с ней по работе много лет назад.

— Видимо, по мнению ее мужа, лайк не реакция друга на красивое фото или заметку, а нечто личное, проявление, вроде поцелуя взасос, — пишет Сергей.

Заявление в полицию новосибирец уже написал. А своим подписчикам и друзьям в социальных сетах предлагает накидать бесплатных подарков этому «отелло». Может добрее станет.

Ревнивец решил не искать встречи, а написать все в личные сообещния Фото: СОЦСЕТИ

Ревнивец решил не искать встречи, а написать все в личные сообещнияФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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