Покинул больницу и исчез: в Новосибирске пропал голубоглазый мужчина

СЕГОДНЯ 05:40 2019-08-14T05:40:03+03:00

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, сообщите в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО "Маяк" 8-951-393-0911.

Последний раз 41-летнего Юрия Васильевича Черешко видели в ночь на 1 августа в Заельцовском районе

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В Новосибирске ищут мужчину, который ушел из больницы в неизвестном направлении. Как рассказал журналисту КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин, распространять листовки пока не нужно: «Хотя с момента исчезновения прошло достаточно много времени — мужчина пропал две недели назад — даже примерно не известно, где его искать. То есть он может находиться в любом районе Новосибирска».

Павел пояснил, что за помощью к волонтерам обратилась полиция, а не родственники пропавшего.

Также известно, что в ночь исчезновения, около 00.30, Юрий Черешко был доставлен в Городскую клиническую больницу № 1, с территории которой он практически сразу и ушел.

При себе у пациента не было сотового телефона или каких-то других средств связи, по которым можно было хотя бы примерно определить местонахождение человека. Никаких известий о пропавшем с момента исчезновения к волонтерам также не поступало.

Приметы пропавшего: рост 170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза голубые. В больницу он был доставлен в светлой футболке и темных штанах. На ногах черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, информацию можно сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.

ИСТОЧНИК KP.RU