Сибирячка украла топор, чтобы купить бутылку водки

СЕГОДНЯ 05:06 2019-08-14T05:06:41+03:00

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Необычный приговор зачитали в суде Чулымского района. На скамье подсудимых оказалась местная жительница, которая украла... топор.

Весной этого года Татьяна Зайцева украла топор фирмы MATRIX из дома соседей, пока тех не было дома. Ущерб оценили в 500 рублей.

– Преступление подсудимая совершила после употребления спиртных напитков, и как следствие в состоянии опьянения, чего не отрицает она сама, похищенное имущество собиралась продать, а деньги потратить на приобретение спиртного, – сообщает пресс-служба Чулымского районного суда Новосибирской области

Суд над женщиной начался летом. Татьяна Зайцева во всем созналась, вину признала и пояснила, что хотела купить бутылку водки. Уточняется, что женщине в 2006 году был поставлен диагноз «алкогольная зависимость 2 степени».

В суде Зайцева на психическое здоровье не жаловалась, ее признали способной нести ответственность. При этом было учтено, что женщина активно помогала расследовать преступление, добровольно возместила ущерб и раскаялась.

В результате суд решил максимально смягчить приговор похитительнице топора:

– Признать Зайцеву Татьяну Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства, применив ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком шесть месяцев, – уточняет пресс-служба суда.

Добавим, что сам топор, выступавший вещественным доказательством, после суда будет возвращен владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU