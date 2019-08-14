Студентка, которую отчислили после заявления о домогательствах преподавателя, выйдет на пикет

СЕГОДНЯ 03:32 2019-08-14T03:47:30+03:00

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Студентка организовывает пикет против домашнего насилия. Девушка хочет внести свой вклад в борьбу с этой проблемой. Напомним, Мария, обвинила своего преподавателя в изнасиловании. Только доказать это не смогла. По версии правоохранительных органов мужчина оказался невиновным.

— Я призываю потратить всего час своего времени и выйти с плакатами, чтобы привлечь внимание властей к тому, что происходит с женщинами. Чем больше проведено акций, тем больше вероятности, что примут новый закон, — пишет девушка в своем профиле в «Инстаграм».

Мария уверена, что тема домашнего насилия касается не только женщин.. Адекватным мужчинам потом приходится строить отношения с травмированными девушками. Поэтому зовет сильный пол выйти вместе с ней.

Пикет пройдет 17 августа в Нарымском сквере.

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ИСТОЧНИК KP.RU