«Сидел у реки всю ночь»: сибиряк поймал в Оби 27 килограмм рыбы

СЕГОДНЯ 19:42 2019-08-13T19:42:02+03:00

Чтобы поймать такое количество рыбы, мужчине пришлось провести на берегу больше 10 часов. Фото:Кадр из видео

Мужчина утверждает, что настолько удачная рыбалка выдалась у него в первый раз

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Новосибирец выловил в Оби 27 килограмм рыбы. По словам мужчины, рыбачил он ночью,на протяжении 10 часов.

— Я провел на берегу ночь с 5 на 6 августа, где-то примерно с восьми вечера до половины седьмого утра, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Владимир Васильевич. — В этот раз получилось, что в основном вся рыба — это язь, но есть и подлещики.

Сибиряк утверждает, что набрать такой внушительный улов ему удалось с помощью двух удилищ. По его словам, рыба «шла» к нему равномерно, пришлось не спать практически всю ночь.

— Рядом рыбачили еще мои знакомые, но в этот раз, столько рыбы удалось только мне поймать, — пояснил новосибирец. — За все 5 лет, сколько я увлекаюсь рыбалкой, только один раз была такая удача, когда за весь день выловил 20 килограмм. А чтобы так за ночь — это впервые.

Но опробовать свой улов мужчина пока не спешит. Пойманную рыбу он разделал и убрал в морозильную камеру.

— Потом можно будет из нее котлет наделать, как раз, когда дети в гости приедут, — говорит Владимир.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="176" height="320" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/725796" frameborder="0"></iframe> Новосибирец за ночь смог поймать 27 килограмм рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU