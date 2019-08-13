«Сидел у реки всю ночь»: сибиряк поймал в Оби 27 килограмм рыбы
Новосибирец выловил в Оби 27 килограмм рыбы. По словам мужчины, рыбачил он ночью,на протяжении 10 часов.
— Я провел на берегу ночь с 5 на 6 августа, где-то примерно с восьми вечера до половины седьмого утра, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Владимир Васильевич. — В этот раз получилось, что в основном вся рыба — это язь, но есть и подлещики.
Сибиряк утверждает, что набрать такой внушительный улов ему удалось с помощью двух удилищ. По его словам, рыба «шла» к нему равномерно, пришлось не спать практически всю ночь.
— Рядом рыбачили еще мои знакомые, но в этот раз, столько рыбы удалось только мне поймать, — пояснил новосибирец. — За все 5 лет, сколько я увлекаюсь рыбалкой, только один раз была такая удача, когда за весь день выловил 20 килограмм. А чтобы так за ночь — это впервые.
Но опробовать свой улов мужчина пока не спешит. Пойманную рыбу он разделал и убрал в морозильную камеру.
— Потом можно будет из нее котлет наделать, как раз, когда дети в гости приедут, — говорит Владимир.
Новосибирец за ночь смог поймать 27 килограмм рыбы.
ИСТОЧНИК KP.RU