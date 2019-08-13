«Малышка — пушка»: сибиряка зажгла своим нескромным танцем

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-13T17:22:53+03:00

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Екатерина Малышкина — новосибирская танцовщица. Сибирячка учит тверку и снимает свои танцы для «Инстаграм». В своем новом ролике Екатерина показала очередную постановку.

На кадрах видно, как девочка «любит двигаться». Чем полностью подтверждает слова из песни.

«Когда ну очень понравился трек», — пишет Екатерина у себя в профиле.

Танцовщице повезло с погодой. Яркое солнце и голубое небо добавляют красок в эту ритмичную хореографию.

Подписчики девушки не смогли оставить новое видео без комментариев:

— Малышка — пушка!

— Бомба!

— Такую нужно срочно к себе забрать, — пишут комментаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/725755" frameborder="0"></iframe> Сибирячка станцевала тверк на набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU