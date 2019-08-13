«Малышка — пушка»: сибиряка зажгла своим нескромным танцем
Екатерина Малышкина — новосибирская танцовщица. Сибирячка учит тверку и снимает свои танцы для «Инстаграм». В своем новом ролике Екатерина показала очередную постановку.
На кадрах видно, как девочка «любит двигаться». Чем полностью подтверждает слова из песни.
«Когда ну очень понравился трек», — пишет Екатерина у себя в профиле.
Танцовщице повезло с погодой. Яркое солнце и голубое небо добавляют красок в эту ритмичную хореографию.
Подписчики девушки не смогли оставить новое видео без комментариев:
— Малышка — пушка!
— Бомба!
— Такую нужно срочно к себе забрать, — пишут комментаторы.
Сибирячка станцевала тверк на набережной.
ИСТОЧНИК KP.RU