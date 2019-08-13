2019-08-13T17:22:53+03:00
Общество

«Малышка — пушка»: сибиряка зажгла своим нескромным танцем

Локацией для съемок стала Михайловская набережная Новосибирска
Анна ПАШАГИНА
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Екатерина удивила сибиряков новой постановкой. Фото: скрин из видеоЕкатерина удивила сибиряков новой постановкой. Фото: скрин из видео
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Екатерина Малышкина — новосибирская танцовщица. Сибирячка учит тверку и снимает свои танцы для «Инстаграм». В своем новом ролике Екатерина показала очередную постановку.

На кадрах видно, как девочка «любит двигаться». Чем полностью подтверждает слова из песни.

«Когда ну очень понравился трек», — пишет Екатерина у себя в профиле.

Танцовщице повезло с погодой. Яркое солнце и голубое небо добавляют красок в эту ритмичную хореографию.

Подписчики девушки не смогли оставить новое видео без комментариев:

— Малышка — пушка!

— Бомба!

— Такую нужно срочно к себе забрать, — пишут комментаторы.

Сибирячка станцевала тверк на набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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