«Платим в два раза больше!»: жители общежития жалуются на рост коммуналки за воду

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-13T16:58:40+03:00

По их словам, сумма высчитывается исходя из норматива, а не из показаний счетчика

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Новосибирцы жалуются на то, что они переплачивают за водоснабжение. Жители общежития на улице XX Партсъезда утверждают, что после того, как сумму за воду начали рассчитывать исходя из норматива потребления услуг, они стали отдавать в два раза больше денег.

Несмотря на установленный в общежитии счетчик, жителям приходится платить сумму, которая превышает его показатели. Фото: Светлана Апанасенко

— Раньше у нас определяли эту сумму исходя из показаний прибора учета, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск жительница общежития Светлана Апанасенко. — А он у нас общедомовой, поскольку мы все пользуемся водой только в общей коридорной зоне. И раньше сумму с показателей счетчика просто делили на всех собственников, и все было хорошо. А теперь мы платим по нормативу, а это почти в два раза больше!

По словам Светланы, раньше сумма, которую она отдавала за холодную воду, составляла 136 рублей в месяц. А теперь, согласно нормативу, она платит 228 рублей. А за горячую воду женщина отдает ежемесячно почти 800 рублей, вместо прошлых 400.

Людям приходится платить сумму в два раза превышающую сумму прошлого года. Фото: Светлана Апанасенко

— Нас такие суммы не устраивают, мы не раз пытались с этим разобраться, — утверждает жительница общежития. — Уже успели обратиться и в Горводоканал, и в Управляющую компанию, и в ГЖИ, но везде слышали только один ответ: норматив — это постановление правительства и сделать тут никто ничего не может.

Сами жители утверждают, что они уже готовы смириться с этим нормативом, но при условии, что им будут делать перерасчет согласно цифрам счетчика.

— Я не понимаю, почему мы должны отдавать в два раза больше денег ни за что, — говорит Светлана. — Ведь даже исходя из показаний счетчика видно, что мы столько не потребляем воды, на такую сумму. Раз не удается ни от кого добиться ответа, то мы будем писать заявление в прокуратуру, а если потребуется — пойдем в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU