Дороже булки хлеба: новосибирцев возмутили цены на биотуалеты
На странице сообщества «incident54» в Instagram появился пост с фотографией прейскуранта на посещение туалета и душевой комнаты, расположенных на Михайловской набережной.
— Это на Новосибирской набережной, — подписали фотографию в сообществе. — Оказывается, что посетить туалет у нас стоит дороже булки хлеба! Как вам?
Цены в этом прайс-листе не превышают 150 рублей — это цена за посещение душевой комнаты. За 40 рублей новосибирцы смогут посетить туалет и комнату матери и ребенка. Также, льготный тариф в 20 рублей существует для детей до 7 лет и инвалидов.
За посещение общественного туалета новосибирцы должны будут заплатить 40 рублей. Фото: incident54
Пользователей соцсетей шокировало подобное распределение цен, однако некоторые люди отметили, что если эти деньги способствуют созданию комфортной атмосферы в городе, то отдать их за подобную услугу не жалко. Свое мнение подписчики решили высказать в комментариях под постом:
— Мы же все хотим, чтобы вокруг все было хорошо и удобно. Но бесплатно такого не бывает!
— А интересно, сопровождать ребенка до 7 лет тоже будет 40 рублей?
— Вообще, я считаю, что все туалеты должны быть бесплатными, — пишут они.
ИСТОЧНИК KP.RU