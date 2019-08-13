Дороже булки хлеба: новосибирцев возмутили цены на биотуалеты

СЕГОДНЯ 15:59 2019-08-13T15:59:24+03:00

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На странице сообщества «incident54» в Instagram появился пост с фотографией прейскуранта на посещение туалета и душевой комнаты, расположенных на Михайловской набережной.

— Это на Новосибирской набережной, — подписали фотографию в сообществе. — Оказывается, что посетить туалет у нас стоит дороже булки хлеба! Как вам?

Цены в этом прайс-листе не превышают 150 рублей — это цена за посещение душевой комнаты. За 40 рублей новосибирцы смогут посетить туалет и комнату матери и ребенка. Также, льготный тариф в 20 рублей существует для детей до 7 лет и инвалидов.

За посещение общественного туалета новосибирцы должны будут заплатить 40 рублей. Фото: incident54

Пользователей соцсетей шокировало подобное распределение цен, однако некоторые люди отметили, что если эти деньги способствуют созданию комфортной атмосферы в городе, то отдать их за подобную услугу не жалко. Свое мнение подписчики решили высказать в комментариях под постом:

— Мы же все хотим, чтобы вокруг все было хорошо и удобно. Но бесплатно такого не бывает!

— А интересно, сопровождать ребенка до 7 лет тоже будет 40 рублей?

— Вообще, я считаю, что все туалеты должны быть бесплатными, — пишут они.

ИСТОЧНИК KP.RU