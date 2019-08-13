2019-08-13T14:54:10+03:00
Общество

«Это наносит травму»: мэр осудил родителей девочки, которые купили «прописку» ради престижной школы

В тоже время таких мер воздействия, как отчисление ребенка, Анатолий Локоть не приветствует
Екатерина КОМЯКОВА
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Анатолий Локоть: Какая обстановка будет складываться вокруг ребенка, когда родитель вот таким образом пытается решить его судьбу?Анатолий Локоть: Какая обстановка будет складываться вокруг ребенка, когда родитель вот таким образом пытается решить его судьбу?Фото: Влад КОМЯКОВ
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня находится в прямом эфире радио Комсомольская правда, на волне 98,3 FM. Глава города ответил на вопрос, насколько правильно отчислять ребенка из школы, если родители купили прописку. Ведь все делается ради того, чтобы устроить чадо в лучшее образовательное учреждение. Вопрос связан с ситуацией сложившейся в нашем городе. В Новосибирске из лицея №9 отчислили первоклашку, так как ее родители купили регистрацию на участке, где находится школа. Мама ребенка записала видеообращение к президенту с просьбой решить проблему. Текст с обращением в ролике читает девочка.

В первую очередь Анатолий Локоть отметил, что все школы в Новосибирске хорошие, не нужно выделять конкретные гимназии. В тоже время мэр осудил родителей ребенка, которые устроили скандал из-за этой истории.

— Такая активность не всегда идет на пользу, прежде всего детям. Это наносит травму. Какая обстановка будет складываться вокруг ребенка, когда родитель вот таким образом пытается решить его судьбу? Но это право каждого.

Градоночальник уточнил, что отчисление из-за купленной прописки не приветствуется городской администрацией.

— Если надзорные органы прокуратура настаивает, надо исполнять эти решения. Я не сторонник подобных мер, более того у нас бытует мнение — никому не отказывать. Понятно, что в первую очередь в определенную школу попадают ребята, живущие в пределах территории, но если есть возможность, надо принять всех. Более того у нас есть случаи, когда в городских школах учатся ребятишки, которые живут за чертой города — Новосибирский сельский район, коттеджные поселки, их родители готовы возить, — объяснил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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